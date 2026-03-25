W środę Komisja Europejska poinformowała, że zatwierdziła plany Czech i Francji oraz przedłożyła Radzie UE wniosek o zatwierdzenie pomocy finansowej dla obu tych państw. Kiedy to nastąpi, Czechy mają otrzymać 2,06 mld euro, Francja - 15,09 mld euro. Rada UE będzie miała teraz cztery tygodnie na zatwierdzenie tej decyzji. Wówczas KE będzie mogła sfinalizować umowy pożyczkowe z Pragą i Paryżem. KE zapowiedziała, że pierwsze płatności powinny trafić do odbiorców w kwietniu.

Węgry chciały 16 mld euro

Jedynym państwem, którego plan krajowy na obronność nie został dotąd zatwierdzony, pozostały Węgry, które starały się o nieco ponad 16 mld euro.Ocena jest w toku, a Komisja zatwierdzi węgierski plan, gdy tylko będzie gotowa – poinformował w środę rzecznik KE ds. obronności Thomas Regnier.

Państwa członkowskie miały czas do 30 listopada 2025 r. na przedłożenie KE wniosków o fundusze z programu SAFE. Wnioski i plany wydatkowania pieniędzy złożyło 19 państw członkowskich. Plany 16 krajów, w tym Polski, zostały zatwierdzone przez KE pod koniec stycznia, a w lutym Rada dała zielone światło najpierw pierwszym ośmiu krajom, a potem pozostałym, w tym Polsce. Z trzech planów czekających dotąd na zatwierdzenie - czeskiego, francuskiego i węgierskiego - obecnie zielonego światła nie mają już tylko Węgry.

"Węgierski plan trafił do "unijnej zamrażarki"

Jak nieoficjalnie dowiedział się RMF FM że węgierski plan trafił do "unijnej zamrażarki". Powodem ma być sprawa rozbija się o zablokowanie przez Węgry 90-miliardowej unijnej pożyczki dla Ukrainy. Według RMF KE chce odczekać z węgierskim SAFE do wyborów parlamentarnych na Węgrzech, gdzie duże szanse na zwycięstwo ma opozycyjna partia Tisza,

Trudno, żeby KE zgodziła się na miliardy euro dla Viktora Orbana, gdy ten łamie zasadę 'lojalnej współpracy' i blokuje pieniądze dla kraju, który walczy z Rosją - mówił RMF FM unijny dyplomata.

Weto Nawrockiego do SAFE

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. nisko oprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska, która jest największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro.

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE do polskiego prawa. Rząd postanowił wprowadzić SAFE rozporządzeniem, co w praktyce oznacza, że program będzie realizowany, ale w okrojonej formie. Prezydenckie weto nie opóźniło prac w KE, która poinformowała, że finalizuje obecnie umowę pożyczkową, aby móc podpisać ją z polskimi władzami i wypłacić 15 proc. zaliczkę w kwietniu.