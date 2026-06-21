Szykuje się polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii? Sensacyjne doniesienia medialne

Tygodnik "The Observer" poinformował w niedzielę, że brytyjski premier Keir Starmer przygotowuje się do złożenia rezygnacji. Gazeta twierdzi, że szef rządu opracował plan stopniowego oddania władzy swojemu następcy. Według anonimowego informatora z kręgów Partii Pracy, Starmer miał dojść do wniosku, że nie cieszy się już wystarczającym poparciem, by skutecznie walczyć o utrzymanie stanowiska.

Rząd dementuje plotki

Doniesienia te wywołały natychmiastową reakcję Downing Street. Przedstawiciele rządu nazywają te informacje jedynie spekulacjami. Anonimowe źródło rządowe przekazało agencji Reutera, że Keir Starmer skupia się na wypełnianiu swoich obowiązków. Premier jeszcze w piątek deklarował gotowość do udziału w wyścigu o przywództwo w partii, jeśli formalna procedura wyboru nowego lidera faktycznie się rozpocznie.

Dlaczego Starmer znalazł się pod presją?

Pozycja premiera wewnątrz Partii Pracy znacznie osłabła. Na ten kryzys składają się trzy główne czynniki:

Słabe wyniki sondażowe: Partia traci poparcie w badaniach opinii publicznej.

Partia traci poparcie w badaniach opinii publicznej. Porażki wyborcze: Partia Pracy przegrała w wyborach lokalnych w Anglii oraz wyborach do parlamentów Walii i Szkocji.

Partia Pracy przegrała w wyborach lokalnych w Anglii oraz wyborach do parlamentów Walii i Szkocji. Wewnętrzny bunt: Nieoczekiwana dymisja ministra obrony Johna Healeya, dotychczasowego sojusznika Starmera, pogłębiła chaos w rządzie.

Andy Burnham. Nowy rywal o władzę

Wybory uzupełniające w Makerfield (północna Anglia) zmieniły układ sił w partii. Andy Burnham, główny rywal obecnego premiera, zwyciężył w piątkowym głosowaniu i uzyskał mandat do Izby Gmin.

Ten sukces otwiera Burnhamowi drogę do formalnego wyzwania Starmera. Aby uruchomić procedurę wyboru nowego lidera, kandydat potrzebuje poparcia 81 posłów. Według rozmówców "The Observer", Burnham cieszy się poparciem ponad 200 parlamentarzystów, co stawia go w bardzo silnej pozycji wewnątrz ugrupowania.