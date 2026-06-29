Według DR ponad 80-metrowy jacht minął w nocy z niedzieli na poniedziałek Wielki Bełt, następnie wyspę Anholt, a w poniedziałek po południu opływa przylądek Skagen.

Superjacht Putina wypływa z Bałtyku. "Rejs jest nietypowy"

"Rejs jest nietypowy. Graceful ma wyłączony nadajnik AIS od 30 sierpnia 2022 r., po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę” – podkreślił duński nadawca. Załączył zdjęcie satelitarne, na którym widać, że jacht jest konwojowany przez dwie jednostki rosyjskiej floty: niszczyciel oraz okręt patrolowy. Za nimi podążają naprzemiennie niemiecka oraz duńska marynarka wojenna.

Dowództwo duńskiej marynarki zapewniło w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy o tę kwestię, że zagraniczne okręty przepływające przez wody terytorialne Danii są regularnie śledzone.

O tym, że Graceful jest prywatnym jachtem Putina, pisał wcześniej m.in. magazyn „Forbes”. W ostatnich latach jednostka warta blisko 120 mln dolarów była widziana głównie w okolicach Petersburga. Nie jest jasne, kto znajduje się na pokładzie jachtu ani jaki jest jego port docelowy.

Ustalenia współpracowników Nawalnego

Gazeta "Berlingske”, powołując się na portal Business Insider, przypomniała, że plany modernizacji jachtu Graceful ujawniła w 2023 r. grupa współpracowników rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, zmarłego rok później w kolonii karnej. Zdjęcia modelu przedstawiały m.in. lądowisko, kryty basen, saunę oraz marmurowe łazienki.