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Koniec pewnej epoki. Karol III zrywa z wieloletnim zwyczajem

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
42 minut temu
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Pałac Buckingham
Historyczna decyzja króla Karola III. Pałac Buckingham nie będzie jego domem/Shutterstock
Brytyjska rodzina królewska właśnie ogłosiła decyzję, która definitywnie zrywa z niemal dwustuletnią tradycją. Król Karol III i królowa Kamila, mimo kończącego się po niemal dekadzie gigantycznego remontu Pałacu Buckingham, nie zamierzają wprowadzać się do najsłynniejszej rezydencji w Londynie.

Informacja o planach pary królewskiej znalazła się w najnowszym sprawozdaniu finansowym brytyjskiej monarchii. Zamiast do historycznych apartamentów, król i królowa postanowili wrócić do swojego dotychczasowego domu - Clarence House.

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Dlaczego Karol III rezygnuje z Pałacu Buckingham?

Decyzja monarchy wywołała duże poruszenie, jednak jak wskazują eksperci i przedstawiciele dworu, jest ona podyktowana przede wszystkim względami praktycznymi. Król Karol III mieszka w Clarence House od 2003 roku, a od ślubu w 2005 roku dzieli tę rezydencję z królową Kamilą. Para, będąc już po siedemdziesiątce, nie chce dokonywać wielkiej przeprowadzki całego dworu.

Gdyby monarcha zamieszkał w Pałacu Buckingham na stałe, konieczne byłoby znaczne ograniczenie liczby zwiedzających. Pozostanie w obecnym domu pozwala na utrzymanie wysokiej dostępności pałacu dla turystów, co jest kluczowe z punktu widzenia promocji i przychodów. Clarence House jest lepiej dostosowany do obecnego stylu życia pary królewskiej.

Gigantyczny remont za miliony funtów

Modernizacja Pałacu Buckingham, która rozpoczęła się w 2017 roku, była niezbędna, aby uchronić zabytek przed degradacją. Koszty prac osiągnęły już zawrotną sumę 369 milionów funtów.

Zakres remontu był ogromny - wymieniono przestarzałą infrastrukturę, która w niektórych miejscach pamiętała czasy sprzed 60 lat. Prace obejmowały wymianę instalacji elektrycznych, ołowianych rur, systemów grzewczych. Głównym celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz uniknięcie awarii technicznych. Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest na marzec przyszłego roku.

Mimo że król nie będzie tam mieszkał, Pałac Buckingham nie traci na swojej randze. Budynek pozostanie głównym centrum ceremonialnym i administracyjnym. To tam odbywać się będą:

  • Państwowe bankiety i przyjęcia ogrodowe
  • Audiencje u premiera oraz ambasadorów,
  • Najważniejsze uroczystości państwowe.

Król Karol III będzie miał do swojej dyspozycji prywatne apartamenty, z których będzie mógł korzystać podczas wypełniania obowiązków służbowych. W sytuacjach wymagających obecności w sercu Londynu, monarcha będzie mógł również przenocować w pałacu.

Źródło: Polskiobserwator

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Źródło dziennik.pl
Tematy: rodzina królewskaKarol IIIPałac Buckingham
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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