Informacja o planach pary królewskiej znalazła się w najnowszym sprawozdaniu finansowym brytyjskiej monarchii. Zamiast do historycznych apartamentów, król i królowa postanowili wrócić do swojego dotychczasowego domu - Clarence House.

Dlaczego Karol III rezygnuje z Pałacu Buckingham?

Decyzja monarchy wywołała duże poruszenie, jednak jak wskazują eksperci i przedstawiciele dworu, jest ona podyktowana przede wszystkim względami praktycznymi. Król Karol III mieszka w Clarence House od 2003 roku, a od ślubu w 2005 roku dzieli tę rezydencję z królową Kamilą. Para, będąc już po siedemdziesiątce, nie chce dokonywać wielkiej przeprowadzki całego dworu.

Gdyby monarcha zamieszkał w Pałacu Buckingham na stałe, konieczne byłoby znaczne ograniczenie liczby zwiedzających. Pozostanie w obecnym domu pozwala na utrzymanie wysokiej dostępności pałacu dla turystów, co jest kluczowe z punktu widzenia promocji i przychodów. Clarence House jest lepiej dostosowany do obecnego stylu życia pary królewskiej.

Gigantyczny remont za miliony funtów

Modernizacja Pałacu Buckingham, która rozpoczęła się w 2017 roku, była niezbędna, aby uchronić zabytek przed degradacją. Koszty prac osiągnęły już zawrotną sumę 369 milionów funtów.

Zakres remontu był ogromny - wymieniono przestarzałą infrastrukturę, która w niektórych miejscach pamiętała czasy sprzed 60 lat. Prace obejmowały wymianę instalacji elektrycznych, ołowianych rur, systemów grzewczych. Głównym celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz uniknięcie awarii technicznych. Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest na marzec przyszłego roku.

Mimo że król nie będzie tam mieszkał, Pałac Buckingham nie traci na swojej randze. Budynek pozostanie głównym centrum ceremonialnym i administracyjnym. To tam odbywać się będą:

Państwowe bankiety i przyjęcia ogrodowe

Audiencje u premiera oraz ambasadorów,

Najważniejsze uroczystości państwowe.

Król Karol III będzie miał do swojej dyspozycji prywatne apartamenty, z których będzie mógł korzystać podczas wypełniania obowiązków służbowych. W sytuacjach wymagających obecności w sercu Londynu, monarcha będzie mógł również przenocować w pałacu.

Źródło: Polskiobserwator