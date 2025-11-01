Pozbawiony tytułów brat króla będzie teraz znany jako Andrew Mountbatten Windsor, opuści też liczącą 30 pokoi Royal Lodge, oficjalną rezydencję książąt Yorku położoną w Wielkim Parku w Windsorze i zamieszka w "prywatnym mieszkaniu".

Król Karol III po stronie ofiar

"Kroki te zostały uznane za konieczne, niezależnie od faktu, że (książę Andrzej) nadal zaprzecza stawianym mu zarzutom (...). Ich królewskie wysokości pragną jasno wyrazić, że ich myśli i najgłębsze współczucie zawsze było i pozostanie po stronie ofiar i osób, które przeżyły jakiekolwiek formy wykorzystywania” - głosi komunikat Pałacu Buckingham.

Córki Andrzeja zachowują tytuły

Według CNN były książę przeniesie się do wiejskiej rezydencji króla zwanej Sandringham House, która jest prywatną własnością monarchy, w odróżnieniu od oficjalnych majątków koronnych, a przeprowadzka nastąpi "tak szybko, jak to praktycznie możliwe". CNN podaje też, iż zakłada się, że monarcha pozbawi brata tytułu hrabiego Inverness i barona Killyleagh. Tytuły książęce zachowają córki Andrzeja - Beatrice i Eugenie.

Jego kontakty z Epsteinem trwały długo

Brat Karola III zrezygnował niedawno z tytułu księcia Yorku, gdy stał się ponownie obiektem publicznego potępienia po ujawnieniu maili świadczących o tym, że jego kontakty z Epsteinem trwały dłużej, niż sądzono wcześniej. Wkrótce potem opublikowano pośmiertnie pamiętniki jednej z ofiar Epsteina, Virginii Giuffre, z którą Andrzej miał uprawiać seks, gdy miała 17 lat - relacjonuje AP.

Rodzina królewska popiera decyzję Karola III

Według źródeł w pałacu, na które powołuje się Reuters, Karol III podjął decyzję przy pełnym poparciu reszty rodziny królewskiej, w tym następcy tronu księcia Walii Williama. Sprawą Andrzeja zajęła się w środę komisja parlamentu, zadając otwarcie pytanie o to, czy powinien on nadal mieszkać w rezydencji księcia Yorku, co - jak podkreśla Reuters - jest niezwykle rzadką tego typu interwencją brytyjskich posłów.

65-letni Andrzej jest ósmy w kolejce do brytyjskiego tronu. W 2019 roku, po katastrofalnej próbie odparcia stawianych mu zarzutów w wywiadzie dla BBC, książę zrezygnował z oficjalnych obowiązków członka rodziny królewskiej. CNN zwraca uwagę, że atmosferę powszechnego oburzenia podsyciło jeszcze ujawnienie w ubiegłym tygodniu informacji na temat finansów Andrzeja, który w 2003 roku zapłacił tylko równowartość 1 mln dolarów za rezydencję Royal Lodge, a ponadto, mimo iż zrezygnował z obowiązków członka rodziny królewskiej prowadził kosztowny i wystawny styl życia.

Tragiczna sprawa Virginii Giuffre

W sierpniu 2021 roku Virginia Giuffre złożyła w sądzie w Nowym Jorku pozew z powództwa cywilnego przeciw księciu Andrzejowi, twierdząc, że w 2001 roku została przez niego wykorzystana seksualnie. Giuffre - wówczas nosząca panieńskie nazwisko Roberts - była jedną z licznych młodych dziewcząt, które zostały zwabione przez Epsteina obietnicami pracy, a następnie były oferowane jego wpływowym przyjaciołom. Jednym z nich miał być książę Andrzej. Młodszy brat króla Karola III wielokrotnie zaprzeczał zarzutom Giuffre, a w 2022 zawarł z nią ugodę pozasądową. W kwietniu 2025 roku Giuffre popełniła samobójstwo w Australii.

Przestępstwa Jeffrey'a Epsteina

Jeffrey Epstein został skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet w 2008 roku i odsiedział 13 miesięcy w więzieniu. W 2019 roku prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. Miesiąc później popełnił w areszcie samobójstwo. Jego partnerka Ghislaine Maxwell odsiaduje 20-letni wyrok za współudział w procederze.

