Król Karol III: Prawo musi być przestrzegane

Brytyjski król Karol III, odniósł sie do aresztowania swojego młodszego brata, byłego księcia Andrzeja. W oświadczeniu stwierdził, że "prawo musi być przestrzegane, a wymiar sprawiedliwości może liczyć na współpracę ze strony rodziny królewskiej".

"Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrew Mountbatten-Windsorze i podejrzeniu jego niewłaściwego sprawowania funkcji publicznej. Teraz nastąpi pełny, uczciwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy" - napisał brytyjski monarcha w oświadczeniu.

"Prawo musi działać w swoim tempie"

"Jak już wcześniej powiedziałem, mogą liczyć na nasze pełne i szczere poparcie i współpracę. Chcę to jasno powiedzieć: prawo musi działać w swoim tempie. W miarę trwania tego procesu nie byłoby właściwe, abym dalej komentował tę sprawę" - ocenił Karol III.

Tymczasem ja i moja rodzina będziemy nadal wypełniać nasze obowiązki i służyć wam wszystkim. Charles R. - zakończył.

Aresztowanie byłego księcia Andrzeja

W czwartek rani policja regionu Dolina Tamizy poinformowała o aresztowaniu pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego mężczyzny z Norfolk w wieku sześćdziesięciu kilku lat. Policja nie ujawniła personaliów zatrzymanego, BBC podało, że chodzi o byłego księcia Andrzeja, obecnie znanego jako Andrew Mountbatten-Windsor.

Aresztowanie brata brytyjskiego monarchy jest skutkiem opublikowania w USA dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego.

Wśród dokumentów znajdowały się takie dotyczące jego związków z ówczesnym księciem Andrzejem. Sugerują one, że jako specjalny przedstawiciel Wielkiej Brytanii ds. handlu przekazywał finansiście poufne informacje.

W oświadczeniu policji mowa jest o "nadużyciu stanowiska publicznego”.

Andrzej konsekwentnie zaprzecza wszelkim stawianym mu zarzutom. Jednak zrezygnował z wykonywania obowiązków członka rodziny królewskiej, a w ubiegłym roku został pozbawiony wszystkich tytułów.