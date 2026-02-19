Andrew Mountbatten-Windsor jest młodszym bratem króla Karola III. W 2019 roku, po katastrofalnej próbie odparcia stawianych mu zarzutów w wywiadzie dla BBC, w którym mówił o swojej przyjaźni z oskarżonym o przestępstwa seksualne Jeffreyem Epsteinem książę zrezygnował z oficjalnych obowiązków członka rodziny królewskiej.

BBC: Andrzej Mountbatten-Windsor aresztowany

Jak donosi BBC, Andrew Mountbatten-Windsor został aresztowany dziś rano pod zarzutem nadużyć w sprawowaniu funkcji publicznej. Ma to mieć związek z dokumentami z czasów, gdy był wysłannikiem handlowym i które rzekomo przekazano Epsteinowi. Aresztowanie ma mieć związek wyłącznie z niewłaściwym sprawowaniem urzędu publicznego. Wcześniej stanowczo zaprzeczał jakimkolwiek nieprawidłowościom w jakiejkolwiek ze spraw związanych z Epsteinem.

Policja z Nofrolk wydała komunikat o zatrzymaniu 60-latka podejrzanego o nadużycia podczas pełnienia funkcji publicznych. Nie podano imienia i nazwiska aresztowanego. Brat monarchy obchodzi dziś 66. urodziny.

Agencja Reutera podała, że do posiadłości Sandringham we wschodniej Anglii przybyło sześć nieoznakowanych radiowozów i około ośmiu funkcjonariuszy po cywilnemu

"Duże zainteresowanie opinii publicznej"

Ważne jest, abyśmy zachowali rzetelność i obiektywizm naszego śledztwa, współpracując z naszymi partnerami przy badaniu tego domniemanego przestępstwa - poinformował zastępca komendanta policji Thames Valley Oliver Wright. Rozumiemy, że sprawa ta budzi duże zainteresowanie opinii publicznej. Będziemy informować o jej przebiegu w stosownym czasie - dodał.