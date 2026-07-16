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Powołano nowy rząd Ukrainy. Parlament zdecydował

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
50 minut temu
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Manifestacja przed parlamentem w Kijowie
Powołano nowy rząd Ukrainy. Parlament zdecydował/East News
Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy, na wniosek nowego premiera Serhija Koreckiego, zatwierdziła nowy skład Gabinetu Ministrów Ukrainy. Za powołaniem członków nowego rządu podczas czwartkowego posiedzenia plenarnego zagłosowało 264 deputowanych.

Nowy rząd Ukrainy. Jest decyzja parlamentu

W nowym składzie rządu ponownie powołani zostali: pierwszy wicepremier i minister energetyki Denys Szmyhal, wicepremierka ds. polityki humanitarnej i minister kultury Tetiana Bereżna, minister finansów Serhij Marczenko, minister ochrony zdrowia Wiktor Laszko, minister młodzieży i sportu Matwij Bidnyj oraz minister polityki społecznej, rodziny i jedności Denys Ulutkin.

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Kandydatury na stanowiska ministra obrony oraz ministra spraw zagranicznych zostaną poddane pod odrębne głosowanie.

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Źródło PAP
Tematy: Ukrainapremierrząd
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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