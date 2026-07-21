Turyści wpadli w panikę, dwie osoby ranne. Atak nożownika koło kultowej budowli

Jak przekazała policja, do ataku doszło w pobliżu wejścia do Muzeum Akropolu, które znajduje się u stóp wzgórza Akropol.

Napastnik z nożem w ręku na Akropolu

Napastnik zaatakował nożem kobietę i mężczyznę pochodzenia grecko-amerykańskiego. Kobieta doznała lekkich obrażeń nogi, a mężczyzna został poważniej ranny w rękę. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Tożsamość napastnika na razie nie jest znana.

Takie napady są tu rzadkością

Brutalne ataki uliczne są w Grecji rzadkością - podała agencja AP. Pod koniec kwietnia kilka osób zostało rannych, gdy 89-letni mężczyzna otworzył ogień z broni śrutowej w biurze ubezpieczeń społecznych i budynku sądu w centrum Aten. Według AP powodem ataku były skargi dotyczące ubezpieczeń społecznych.

Akropol - jeden z cudów świata

Ateński Akropol, gdzie w V w. p.n.e. zbudowano Partenon, świątynię poświęconą Atenie Partenos, jest największą atrakcją turystyczną Grecji. Znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W zeszłym roku wzgórze odwiedziło ok. 4,6 mln turystów.