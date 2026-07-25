Dziennik Gazeta Prawana logo

Zmasowany odwet Ukrainy. Zełenski zdradza szczegóły akcji

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:50
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Zełenski
Zmasowany odwet Ukrainy. Zełenski zdradza szczegóły akcji/Shutterstock
Ukraińskie Siły Obrony przeprowadziły zmasowaną operację dalekiego zasięgu. W nocy z piątku na sobotę drony i rakiety uderzyły w kluczowe cele militarne i przemysłowe na terenie Rosji, sięgając nawet odległego Tiumenia i Morza Kaspijskiego. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdza zniszczenie m.in. zakładów produkcyjnych, rafinerii oraz okrętu wojennego.

Ukraina odpowiada na ciągłe rosyjskie bombardowania precyzyjnymi i bolesnymi ciosami wymierzonymi w infrastrukturę wojskową agresora. Jak przekazał w sobotę prezydent Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram, minionej nocy ukraińskie wojsko przeprowadziło serię dalekosiężnych ataków na obiekty pracujące bezpośrednio na potrzeby frontu.

Jednym z najważniejszych celów były zakłady w Kirowie, które dostarczają kluczowe komponenty do dronów i rakiet wykorzystywanych przez Moskwę do ataków na ukraińskie miasta. Co istotne, zakład leży aż 1200 kilometrów od granicy państwowej Ukrainy, co pokazuje ogromne możliwości rażenia ukraińskiego uzbrojenia.

Płoną rafinerie, składy paliw i cele w głębi Rosji

Oprócz fabryki w Kirowie, ukraińskie siły z powodzeniem poraziły szereg innych strategicznych obiektów w głębi rosyjskiego terytorium. Ogień i eksplozje dotknęły m.in.:

  • Rafinerię w Tiumeniu – ważny punkt na energetycznej mapie Rosji,
  • Obiekt logistyczny w Jekaterynburgu,
  • Skład paliw i środków smarnych w Rostowie nad Donem.

Każdy z tych ataków bezpośrednio paraliżuje łańcuchy dostaw zaopatrzenia dla rosyjskiej armii prowadzącej brutalną wojnę.

Ukraina ma nowego premiera. To prezes zarządu państwowego koncernu
Ukraina ma nowego premiera. To prezes zarządu państwowego koncernu

Cios na Morzu Kaspijskim i transporty z Iranu

Największym zaskoczeniem dla rosyjskiego dowództwa są jednak udane operacje przeprowadzone na wodach odległego Morza Kaspijskiego. Prezydent Zełenski poinformował o osiągnięciu "bardzo dobrych rezultatów" w tym regionie.

Ukraińcy wzięli na celownik nie tylko rosyjski okręt wojenny, ale również statki handlowe i transportowe, które Moskwa wykorzystuje do przewożenia ładunków wojskowych i uzbrojenia sprowadzanego z Iranu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Rosjawołodymyr zełenskiwojna w ukranie
Powiązane
Rosja uderzyła w Kijów. Najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od początku inwazji
Rosja uderzyła w Kijów. Najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od początku inwazji
Rosja straciła kolejny skarb. Władimir Putin będzie wściekły
Rosja straciła kolejny skarb. Władimir Putin będzie wściekły
To zaboli Putina. Rosja pod Moskwą straciła najnowszy myśliwiec Su-57
To zaboli Putina. Rosja pod Moskwą straciła najnowszy myśliwiec Su-57
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMateusz Morawiecki po rozłamie w PiS: Nie ma hegemona na polskiej prawicy »
Zobacz
|
Krzysztof Jackowski
Koniec wojny według jasnowidza Jackowskiego. "Zełenski zniknie"
kolejka PRL
Tylko urodzeni przed 1980 rokiem osiągną sukces. Pokolenie smartfonów na tym quizie PRL polegnie z kretesem
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał daty i nową cenę dokumentu
Fiat 126p
Bardzo trudny quiz o autach z PRL. Na 6. pytaniu odpada większość
Czy niedziela 26.07.2026 r. jest handlowa a może obowiązuje zakaz handlu - gdzie i jakie zakupy zrobimy w otwartych sklepach
Niedziela handlowa 26.07.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 26 lipca czy tylko Żabka?
"Dalej jazda 2"
Polski hit na kolejnej platformie streamingowej. Sukces zaskoczył samych twórców
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj