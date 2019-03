Łukaszenka wspomniał o Polsce, odnosząc się do kwestii obiektywności mediów i zagrożenia fake newsami.

- Polska zamierza wydać na armię 50 mld dolarów do 2026 roku. I wszyscy milczą. A jeśli jutro ktoś napisze, że Rosja zamierza umieścić na zachód od Moskwy dodatkowy pułk, to będzie wielki skandal. Trzeba wypracować spójne kryteria podejścia do takich spraw - powiedział prezydent Białorusi.

Oświadczył, że terytorium jego kraju "nigdy nie będzie źródłem żadnych wojen i konfliktów, zwłaszcza dla Polski".

W piątek w Mińsku odbywa się drugie spotkanie "Wielka Rozmowa z Prezydentem" z udziałem mediów, przedstawicieli władz, organizacji społecznych, a także niektórych partii opozycyjnych.

- Gdyby dzisiaj doszło do referendum, to 98 procent Białorusinów opowiedziałoby się przeciwko zjednoczeniu z Rosją - ocenił.

Wyjaśnił, że jest tak "nie dlatego, że (Białorusini) są przeciw Rosji, ale dlatego, że uważają, iż można żyć razem, ale w osobnych mieszkaniach, każdy w swoim".

- Zdradzę wam tajemnicę wojskową. Rosja nic nam nie płaci za bazy wojskowe na naszym terytorium - powiedział Łukaszenka.

Na Białorusi działają dwie rosyjskie bazy wojskowe - stacja radiolokacyjna w Hancewiczach i punkt łączności marynarki wojennej w okolicy Wilejki.

Łukaszenka zapewnił, że jego kraj poradzi sobie ze stratą 400 mln dolarów w wyniku manewru podatkowego Rosji, czyli zrównywania cen ropy dla Białorusi z rynkowymi.

- Przeżyjemy stratę tych 400 mln dolarów w tym roku, dokończymy modernizację naszych rafinerii, a potem kupimy surowiec z innych kierunków - mówił. - Czy Rosji to jest potrzebne? - zapytał retorycznie.

Manewr podatkowy to stopniowe znoszenie ceł eksportowych na rosyjską ropę, w efekcie czego cena surowca dla Białorusi (dotąd dostarczanego na preferencyjnych warunkach) zrówna się ze stawką rynkową. Manewr podatkowy – jak wynika z szacunków ministerstwa finansów Białorusi – tylko w 2019 roku spowoduje dla tego kraju stratę 300 mln USD. W latach 2019-2024 Białoruś straci z powodu zmniejszonych wpływów do budżetu i zwiększenia wydatków na zakup surowca przez rafinerie blisko 11 mld USD.

Białoruś próbuje uzyskać od Rosji gwarancje rekompensaty tych strat. Na razie Moskwa nie dała Mińskowi takich zapewnień.