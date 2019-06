Małżeństwo okrada najmłodszych z dzieciństwa, powiedziała Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF. Chłopcy zmuszani do małżeństwa są zobligowani do podjęcia obowiązków osób dorosłych, do których często nie są przygotowani. Wczesne małżeństwa skutkują wczesnym ojcostwem, a wraz z nim presją zapewnienia utrzymania rodzinie. Dzieci przestają chodzić do szkoły i maleją ich szanse na zdobycie zawodu.

Według danych zebranych przez UNICEF, wczesne małżeństwa wśród chłopców są najbardziej rozpowszechnione w Republice Środkowoafrykańskiej (praktyka ta dotyczy 28% chłopców), Nikaragui (19%) i Madagaskarze (13%).

Łącznie na całym świecie aż 765 mln młodych dziewcząt i chłopców zostało zmuszonych do małżeństwa. Dziewczęta są o wiele bardziej narażone na wczesne małżeństwo. Obecnie 1 na 5 młodych kobiet w wieku 20-24 lata została wydana za mąż przed ukończeniem 18. urodzin. Wśród młodych mężczyzn jest to 1 na 30.

O ile występowanie, przyczyny i wpływ wczesnych małżeństw na życie dziewcząt zostały gruntownie zbadane, o tyle niewiele badań mówi o tej praktyce wśród chłopców. Jednakże najbardziej narażone na wczesne małżeństwa są dzieci z najuboższych rodzin, żyjące na obszarach wiejskich i pozostające poza systemem edukacji.

W tym roku obchodzimy 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Pamiętajmy, że zmuszanie dziewcząt i chłopców do małżeństwa, kiedy są jeszcze dziećmi, jest sprzeczne z zapisami Konwencji, powiedziała Henrietta Fore. Tylko dzięki lepszemu zrozumieniu sytuacji tych dzieci oraz wzmacnianiu ich pozycji możemy walczyć z procederem, który łamie podstawowe prawa najmłodszych.