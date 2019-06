Dziennik “La Vanguardia” wskazuje, że choć kanclerz Niemiec Angela Merkel "uparcie popiera" kandydaturę Manfreda Webera na szefa KE, to jego pozycja systematycznie słabnie na forum UE. Wydawana w Barcelonie gazeta nazywa nieskuteczne dotychczas próby wyboru nowego przewodniczącego KE mianem “zderzenia Francji i Niemiec”. Zaznacza, że konflikt między Paryżem a Berlinem dotyczy również obsadzenia innych ważnych stanowisk w UE.

“Temat ten podzielił w sposób widoczny Angelę Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macrona” - odnotował hiszpański dziennik, wskazując, że kwestia podziału unijnych stanowisk może jeszcze “nasilić się”, osłabiając francusko-niemiecki sojusz. “La Vanguardia” wskazuje, że w sytuacji pogłębiających się podziałów między Francją i Niemcami w sprawie wyboru nowego kierownictwa UE rośnie z kolei pozycja premiera Hiszpanii Pedro Sancheza.

Także wydawany w Madrycie dziennik “La Razon” wskazuje na panujący wewnątrz UE kryzys instytucjonalny. Cytuje niektórych uczestników zorganizowanej w czwartek w hiszpańskiej stolicy konferencji “Dokąd zmierzasz Europo?”. Gazeta przypomina wypowiedź uczestniczącego w wydarzeniu byłego sekretarza generalnego NATO Javiera Solany, który uważa, że aby UE przetrwała jako całość, “musi powrócić do swoich korzeni”. Solana podczas madryckiej konferencji uznał za korzystne dla UE dążenie do autonomii w dziedzinie bezpieczeństwa, a także do zabiegania o jednomyślność członków Unii w sprawie walki z kryzysem migracyjnym.

Z kolei telewizja TVE przypomina, że w związku z brexitem i widmem opuszczenia UE przez Wielką Brytanię w rozpoczynającej się kadencji PE coraz mocniejszą pozycję ma Hiszpania. Publiczna stacja przypomina, że premier Sanchez jest dziś jednym z najpopularniejszych polityków nurtu socjalistycznego w Europie. Hiszpańscy komentatorzy wskazują, że głównym kandydatem Madrytu na ważne europejskie stanowisko jest obecnie szef MSZ Josep Borrell. Przypominają, że źródła rządowe widziałyby go na stanowisku szefa unijnej dyplomacji lub komisarza ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł.