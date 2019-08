Jedną z najważniejszych nowości zawartych w opublikowanym dokumencie jest decyzja o powierzeniu kontroli nad kontami w banku "zewnętrznemu audytorowi", którym może być osoba fizyczna lub firma. W statucie zapisano zatem to, co już praktykowane jest w IOR od dłuższego czasu, by dostosować jego działalność do obowiązujących międzynarodowych standardów w bankowości.

Watykan wyjaśnił, że odnowienie statusu watykańskiego banku stanowi ważny krok w procesie jego dostosowania do takich norm, a także potwierdzenie jego "wierności podstawowej misji Instytutu Dzieł Religijnych".

Przypomina się zarazem, że reformę IOR zapoczątkowano za pontyfikatu Benedykta XVI, a kontynuuje ją papież Franciszek. Jej zasadniczym celem jest zapewnienie tej instytucji finansowej, założonej w 1942 roku przejrzystości oraz wszystkich niezbędnych norm zapobiegających praniu brudnych pieniędzy. W przeszłości instytucja była uwikłana w finansowe skandale.