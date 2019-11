Ta jednak jest inna: po pierwsze autor woli pozostać anonimowy, aby chronić swoje miejsce pracy w administracji Trumpa, a po drugie: stara się przekonać Amerykanów do tego, aby w przyszłym roku odsunęli biznesmena od władzy. Jego zdaniem nie nadaje się on bowiem na najwyższy urząd w Ameryce.

Książka nie jest więc dla obecnej głowy państwa bardzo pochlebna i niestety potwierdza to, o czym pisali już poprzedni autorzy. Stanowi więc doskonały wstęp do zastanowienia się, kim naprawdę jest człowiek, który w 2016 r. przetoczył się przez amerykańską scenę polityczną jak tornado, a w przyszłym roku ma szansę na reelekcję?

Źródła wykorzystanych w materiale cytatów:

