Delegacja parlamentu Holandii odwołała we wtorek podróż do Rosji. Decyzja związana jest z tym, że jeden z posłów nie otrzymał pozwolenia na wjazd do tego kraju - poinformowała holenderska agencja ANP.

W poniedziałek holenderski MSZ podawał, że poseł Sjoerd Sjoerdsma, krytyczny wobec Moskwy członek partii Demokraci 66, znalazł się na czarnej liście Kremla i nie będzie mógł uczestniczyć w planowanym na luty wyjeździe do Rosji.