Thunberg napisała na Instagramie, że ani ona, ani inni uczestnicy strajków szkolnych nie interesują się znakami towarowymi, ale ich ochrona stała się konieczna, gdyż jej imię, jak stwierdziła aktywistka, "jest wielokrotnie używane w kontekstach niezgodnych z wartościami ruchu". Według informacji uzyskanych przez PAP w szwedzkim Urzędzie Patentowym i Rejestracyjnym (PRV) wnioski Grety o ochronę znaków towarowych obejmują obszar Unii Europejskiej. Instytucją właściwą do ich rozpatrzenia jest mieszczący się w hiszpańskim Alicante Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Formalnie wnioskodawcą jest fundacja The Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation, założona w Sztokholmie przez rodziców piosenkarkę Malenę Ernman oraz aktora Svantego Thunberga, w imieniu niepełnoletniej Grety oraz jej młodszej siostry Beaty. Wcześniej wspólnie wydali oni książkę, która stała się światowym bestsellerem. W udostępnionych przez EUIPO wnioskach o rejestrację nazw "Greta Thunberg", ruchu piątkowych demonstracji "Fridays for Future" oraz znaku oraz grafiki "Skolstrejk foer klimatet" (strajk szkolny dla klimatu) wskazano cztery obszary dotyczące towarów lub usług.

Rodzina Thunberg chce chronić swoją markę w reklamie, w tym m.in. w zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz usługach marketingowych i promocyjnych w celu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie spraw i inicjatyw społecznych. Drugi punkt dotyczy ubezpieczeń, działalności finansowej, bankowości oraz majątku ruchomego. Jest w nim mowa o dystrybucji dotacji i stypendiów na rzecz organizacji i osób indywidualnych w celu promowania postępu w kwestii klimatu, zdrowia psychicznego, dobrego środowiska, różnorodności biologicznej, praw człowieka lub praw zwierząt.

Trzeci punkt ma związek m.in. z nauczaniem, kształceniem, rozrywką, działalnością wydawniczą i reporterską. Ochrona ma dotyczyć organizacji konferencji, wystaw i zawodów w zakresie spraw i inicjatyw środowiskowych. Natomiast punkt czwarty dotyczy usług naukowych oraz technicznych. Wymieniane jest w nim projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontroli jakości, a także dostarczanie informacji naukowych w dziedzinie zmiany klimatu i globalnego ocieplenia.