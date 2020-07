W przedstawionym we wtorek raporcie Istat podkreślił, że w 38 proc. włoskich firm, zatrudniających łącznie 3,6 miliona osób stwierdzono istnienie czynników ekonomicznych i organizacyjnych, które zagrażają ich przetrwaniu w ciągu roku. Największe takie ryzyko występuje w małych i średnich firmach; stanowią one ponad 70 procent przeżywających poważne trudności. Jak zaznaczono w sprawozdaniu, zamknięcie grozi 60 proc. hoteli i restauracji, co oznacza, że pracę może stracić 800 tysięcy osób. Ponadto odnotowuje się, że kryzysu może nie przetrwać 61 procent firm związanych ze sportem, kulturą i rozrywką, gdzie pracę ma około 700 tysięcy osób.

