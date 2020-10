Dziennik "Le Figaro" szczegółowo przedstawia procedury przyznania czeczeńskiej rodzinie azylu we Francji. Gazeta pisze, że Warszawa odrzuciła wniosek o azyl dla ojca 18-letniego zamachowca Abdullaha Anzorowa, który w piątek obciął głowę Samuelowi Paty.

Według "Le Figaro" i tygodnika "Le Point", który jako pierwszy dotarł do tych informacji, rodzina Anzorowa przybyła do Francji po opuszczeniu terytorium Rosji w czerwcu 2007 roku. Francuski urząd ds. ochrony uchodźców i bezpaństwowców OFPRA odmówił jednak 19 listopada 2010 roku przyznania im statusu uchodźców po kilku latach śledztwa.

Sprawa rodziny Anzorowów nie przekonała urzędu z powodu zeznań ojca Abdullaha - Abujezida Anzorowa. Stwierdził on, że obawia się prześladowań ze strony władz rosyjskich lub czeczeńskich w związku ze swym poparciem dla walczących bojowników w wojnie z Moskwą i ich sojusznikami na rosyjskim Kaukazie.

Wyjaśnił, że w 2004 roku na prośbę dalekiego kuzyna ukrywał pięciu bojowników i trzykrotnie świadczył im usługi jako kierowca. Miał zostać rzekomo porwany, przetrzymywany i torturowany przez siedem dni w lipcu 2005 roku przez zamaskowanych, uzbrojonych mężczyzn w mundurach wojskowych. Uwolniony za okup, wyjechał z Rosji do Polski w sierpniu 2005 roku. Jednak jego wniosek o azyl został najpewniej w tym czasie odrzucony przez Warszawę, co prawdopodobnie osłabiło wiarygodność jego wniosku we Francji – podają francuskie media.

Odmowa przyznania azylu rodzinie została jednak cofnięta przez Krajowy Sąd Azylowy 25 marca 2011 roku. Gdyby tak się nie stało, rodzina Anzorowów mogłaby zostać wydalona z Francji – pisze "Le Figaro".

Ojciec rodziny Anzorowów powrócił do Czeczenii w styczniu 2007 roku. Jego najstarszy syn Abdullah, urodzony 12 marca 2002 roku w Moskwie, miał wówczas prawie pięć lat.

Według Abujezida Anzorowa, uzbrojeni mężczyźni w mundurach pojawili się u nich w domu dwukrotnie, w kwietniu i maju 2007 roku. Mężczyzna zdecydował się na ponowne opuszczenie Czeczenii wraz z rodziną w czerwcu 2007 roku.

Oczywiście, nikt nie mógł przewidzieć w 2011 roku, że najstarszy syn Abujezida dziewięć lat później obetnie głowę nauczycielowi Samuelowi Paty. Jednak sprawa azylu dla rodziny była rozpatrywana na wielu szczeblach francuskiej administracji – wskazuje "Le Figaro".

Rodzina Anzorowów mieszkająca w dzielnicy La Madeleine w podparyskim Evreux nie wyróżniała się niczym spośród innych osiedlonych tam czeczeńskich rodzin – piszą francuskie media, powołując się na opinie mieszkańców. Bliski Anzorów opisuje Abdullaha jako "nieagresywnego, związanego ze swoją rodziną".

Abdullah mieszkał z dziadkiem, rodzicami i pięcioma młodszymi braćmi. Jego ojciec pracował w ochronie. Abdullah pracował na budowach, rozważał też szkolenie z ochrony i trenował boks.

Społeczność czeczeńska odcina się od zamachowca. Zgromadzenie Czeczenów w Europie oraz Związek Czeczenów i Inguszów z Alp Nadmorskich potępiły piątkowy atak.

Francuscy politycy, jak np. lider skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej Jean-Luc Melenchon domagają się deportowania z kraju części uchodźców o czeczeńskich korzeniach.