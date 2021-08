Na terencoraz trudniej jest się dostać. Radykałowie zwiększyli kontrolę wokół jego granic. Blokują trasę dojazdową, biją i strzelają do uciekających ludzi. Zaczynają też ingerować w to, kto z kraju będzie mógł wyjechać. – Pojechałem dzisiaj w tamte okolice. Widziałem, jak talibowie zawracali ludzi i pojazdy zmierzające w stronę bram lotniska – mówi w rozmowie z DGP Barialai Khoshhal, afgański dziennikarz związany z brytyjskim BBC i katarską Al-Dżazirą. – Mój samochód też zatrzymali. Zaczęli go przeszukiwać. Powiedziałem, że jestem dziennikarzem, ale i tak kazali mi wysiąść z auta i podążać za jednym z nich – opowiada.