Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że Polska i Litwa nie zwracały się do Moskwy z propozycją, by wystąpiła ona jako pośredniczka w rozmowach z Mińskiem na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Niemal w tym samym momencie Kreml poinformował, że prezydent Rosji Władimir Putin zadzwonił do Angeli Merkel z propozycją, by sytuację na granicy polsko-białoruskiej kraje UE omawiały bezpośrednio z władzami w Mińsku.

- Nie zwracali się do nas ani Polacy, ani Litwini (...) w kwestii ewentualnego pośrednictwa, czy jakiegoś innego udziału w tych dyskusjach - poinformował Ławrow. Szef MSZ wypowiadał się na konferencji prasowej w Moskwie po rozmowach ze swym białoruskim odpowiednikiem Uładzimirem Makiejem. Reklama Rosyjski minister oskarżył oba sąsiadujące z Białorusią kraje o - jak to ujął - "tubalne oświadczenia o winie Białorusi, a jednocześnie i Rosji, jako kraju stojącego za tymi wydarzeniami". Oświadczył ponadto, że kraje zachodnie milczą na temat propozycji, składanych - według niego - przez Białoruś, by przeprowadzić konsultacje w sprawie imigrantów. Sytuację na granicy Polski z Białorusią omawiać w Mińsku Kreml poinformował o rozmowie telefonicznej, którą prezydent Rosji Władimir Putin odbył z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Prezydent Rosji - wynika komunikatu - zaproponował, by sytuację na granicy polsko-białoruskiej kraje UE omawiały bezpośrednio z władzami w Mińsku. "Prezydent Rosji zaproponował, by omawiać problemy, które się pojawiły, w bezpośrednim kontakcie przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej z Mińskiem" - głosi oświadczenie, opublikowane na stronie internetowej Kremla. Według strony rosyjskiej Putin i Merkel szczegółowo analizowali sytuację na granicy i "wyrazili zaniepokojenie z powodu skutków humanitarnych kryzysu migracyjnego". Rozmowa odbyła się z inicjatywy Niemiec - dodano w oświadczeniu. Tymczasem z komunikatu biura prasowego niemieckiego rządu federalnego wynika, że kanclerz Merkel zwróciła się do Putina o "wywarcie wpływu na reżim w Mińsku". Podczas rozmowy z Władimirem Putinem kanclerz Angela Merkel podkreśliła, że instrumentalizacja migrantów przeciwko Unii Europejskiej przez białoruski reżim jest nieludzka i całkowicie niedopuszczalna - poinformowało biuro prasowe. Wcześniej w środę federalny minister spraw zagranicznych Heiko Maas zagroził białoruskiemu prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence rozszerzeniem i zaostrzeniem sankcji UE w sporze o uchodźców. Unia Europejska "nie może być szantażowana" - zaznaczył Maas. Bartosz Lewicki