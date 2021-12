Zwracając się do setek osób przybyłych w południe na plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański, papież powiedział, że rodzina to "historia, z której pochodzimy". - Pochodzimy z historii utkanej z więzów miłości, a osoba, którą dzisiaj jesteśmy, nie rodzi się z dóbr materialnych, które wykorzystaliśmy, ale z miłości, jaką otrzymaliśmy, miłości w łonie rodziny - mówił Franciszek.

Zauważył: - Może nie urodziliśmy się w rodzinie nadzwyczajnej i bez problemów, ale to jest nasza historia, każdy powinien myśleć: to jest moja historia, to są nasze korzenie; jeśli je obetniemy, życie usycha.

- Bóg nie stworzył nas, byśmy byli samotnymi wodzami, ale by iść razem. Dziękujmy mu i módlmy się za nasze rodziny. Bóg myśli o nas i chce, byśmy byli razem: wdzięczni, zjednoczeni, zdolni chronić korzenie - zauważył.

Drugim aspektem, na jaki papież zwrócił uwagę w swoich rozważaniach, jest to, że codzienne każdy uczy się "być rodziną". - Trzeba uczyć się słuchać i rozumieć, podążać razem i stawiać czoła konfliktom oraz trudnościom. To jest codzienne wyzwanie, które można pokonać dzięki odpowiedniemu nastawieniu, uwadze, prostym gestom dbając o szczegóły naszych relacji – wyjaśnił.

Wskazał na znaczenie dialogu między pokoleniami w rodzinie.

"To przykre"

Zdaniem papieża po to, by zapewnić zgodę w rodzinie należy zwalczać dyktaturę "ja". - To niebezpieczne, kiedy zamiast słuchać się nawzajem, zarzucamy sobie błędy, zamiast troszczyć się o innych, koncentrujemy się na naszych potrzebach; kiedy zamiast prowadzić dialog, izolujemy się z telefonem. To przykre, gdy widzi się, że przy stole każdy siedzi z telefonem - stwierdził Franciszek.

Przestrzegał przed wzajemnym oskarżaniem się i upieraniem się przy swoich racjach, bo to - mówił - "kończy się zimną ciszą". Papież powtórzył to, o co często prosi, by na koniec dnia pogodzić się w rodzinie. - Ile to razy niestety w domach ze zbyt długiego milczenia i nieleczonych egoizmów rodzą się konflikty. Czasem dochodzi nawet do przemocy fizycznej i moralnej. To rozbija harmonię i zabija rodzinę. Nawróćmy się z "ja" na "ty" - zaapelował.

- Zaangażujmy się wszyscy - rodzice, dzieci, Kościół, społeczeństwo obywatelskie na rzecz tego, by wspierać, bronić i strzec rodzinę, która jest naszym skarbem - wezwał papież.

Wyraził zaniepokojenie z powodu kryzysu demograficznego między innymi we Włoszech. Ta "zima demograficzna" to jego zdaniem "tragedia".

Na zakończenie spotkania z wiernymi Franciszek podziękował za wszystkie życzenia, jakie otrzymał z całego świata.