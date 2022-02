Izrael jako podmiot okupacyjny jest zbudowany na dyskryminacji rasowej. W wojsku, policji, sądach i parlamencie codziennie są stosowane przepisy opierające się na dyskryminacji rasowej. Jeśli to nie apartheid, to co nim jest? Taka segregacja nie istnieje nawet w najgorszych systemach politycznych. Raport AI stanowi jedynie kroplę w morzu. Mówi tylko o tym, co zostało udokumentowane, a przypadków jest wiele więcej.