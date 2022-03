utrzymują, że, informacje o zbrodniach to kłamstwa, a operacja toczy się zgodnie z planem., a media środka ze strachu przed reakcją władz zachowują daleko idącą wstrzęmieźliwość w opisywaniu. Tymczasem władze chcą, by za "dezinformację o działaniach bojowych sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej" na Ukrainie karać 15 latami więzienia, i żądają, by nie nazywać trwającej wojny wojną.