Dokument powstał kilkanaście miesięcy po tym, jak został nowym prezydentem Rosji. Jak na przełomie lat zmieniła się jego osobowość?

Reklama

To był zupełnie inny człowiek, aczkolwiek to co odkryłam podczas pracy nad filmem niewątpliwie było bazą współczesnego Putina - powiedziała reżyserka. Jak Putin doszedł do władzy? W studiu "Dzień Dobry TVN" Ewa Ewart opowiedziała również, jak wyglądało dzieciństwo prezydenta Rosji.

ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO>>>