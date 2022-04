Trzy-cztery tygodnie temu kontrowersyjne było jeszcze stwierdzenie, że Rosjanie popełniają zbrodnie wojenne. Obecnie nikt nie ma już co do tego wątpliwości. Stało się też jasne, że ataki na ludność cywilną to nie tylko zbrodnie wojenne, lecz także - ze względu na ich systematyczny i powszechny charakter - zbrodnie przeciwko ludzkości. Wiemy, że są dokonywane masowe zabójstwa, egzekucje, gwałty. Dziesiątki, a może setki tysięcy ludzi zostało deportowanych. Widzieliśmy zbombardowane szpitale, szkoły , bloki mieszkalne. Zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, czystki etniczne i ludobójstwo są zaliczane do zbrodni okrucieństwa (atrocity crimes). Mają one wspólne czynniki ryzyka i dynamikę, która sprawia, że jedna prowadzi często do kolejnej: jeśli popełniane są zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, to wzrasta prawdopodobieństwo ludobójstwa.