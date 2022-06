- Siewierodonieck został poważnie zniszczony przez rosyjskie bombardowania, ataki powietrzne i artyleryjskie. W tej chwili toczą się tam walki uliczne. Ukraińscy obrońcy dokładają wszelkich starań, aby powstrzymać wroga - relacjonuje Starskij, cytowany przez agencję Ukrinform. Według niego, celem Rosjan nie jest zajęcie miasta, ale utorowanie sobie dalszej drogi. Starskii zaznaczył, że ukraińscy obrońcy Siewierodoniecka mają wysokie morale, są gotowi do wykonania misji i kontynuowania walki.

Z kolei brytyjski wywiad przypomina, że walki na ulicach Siewierodoniecka nasiliły się w dniach 30-31 maja, gdy siły rosyjskie zbliżały się coraz bardziej do centrum. "Większość miasta jest prawdopodobnie obecnie okupowana przez siły rosyjskie, w tym bojowników czeczeńskich" - czytamy w raporcie.

"Wąsko skoncentrowane operacje"

Poza Donbasem - jak wynika z danych brytyjskiego wywiadu - Rosja kontynuuje ataki rakietowe na infrastrukturę całej Ukrainy. Rosyjskie operacje lądowe pozostają wąsko skoncentrowane, a cała siła ognia jest skumulowana w małym sektorze obwodu ługańskiego.

Zwraca się również uwagę, że obecnie strategicznie ważny jest most łączący Ukrainę z Rumunią i ukraińskimi portami na Dunaju, który stał się krytyczny dla ukraińskiego eksportu po blokadzie ukraińskich portów Morza Czarnego przez Rosję. Prawdopodobnie jest to most przez ujście Dniestru w rejonie Odessy, wielokrotnie ostrzeliwany przez rosyjskie wojsko.