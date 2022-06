Dyskusje o wyzwaniach dla bezpieczeństwa i stabilności Europy, o zagrożeniach dla całej ludzkości, nie mogą zostać zorganizowane w kompleksowy sposób bez świadomości tego, co się dzieje na wodzie - rozpoczął swoją wypowiedź Zełenski, zwracając uwagę na zagrożenie, jakie stanowią działania wojsk rosyjskich w kontekście szlaków morskich i zanieczyszczenia wód na Ukrainie.

Ukraiński przywódca zaznaczył, że największym zagrożeniem dotyczącym wód pozostaje blokowanie przez Rosjan ukraińskich portów. Jak dodał, powoduje to kryzys żywnościowy, który "nie jest jakimś tam problemem z żywnością, ale oznacza deficyt na światowym rynku. To szkodliwy, katastrofalny wzrost cen podstawowych produktów w różnych krajach, więc jeśli go nie zatrzymamy, dojdzie do chaosu politycznego w Afryce i Azji i pogłębi się kryzys migracyjny w Europie, gdy ludzie cierpiący z głodu będą poszukiwać schronienia gdzie indziej".

"Kryzys żywnościowy wywoła protesty w Europie"

Zełenski przekonywał także, że kryzys żywnościowy spowoduje protesty na wielką skalę w krajach Europy, a wiele rządów będzie musiało wyjaśnić protestującym, dlaczego nasz kontynent jest zakładnikiem jednego kraju, którym jest Rosja, i jednej osoby w Moskwie, która wydała rozkaz blokady morskiej Ukrainy.

Ukraiński przywódca zaapelował o postawę solidarności wśród państw UE wobec możliwości przystąpienia Ukrainy do Unii. Przekazał, że Rosja, próbując zapobiec akcesji Ukrainy, prowadzi "antyunijną politykę", co oznacza, że na Europie spoczywa obowiązek, aby reagować z zachowaniem zasad i dalej wspierać Ukrainę militarnie, finansowo i politycznie. To na polach bitwy Ukrainy zdecyduje się, czy wolność Europy zostanie zachowana dla wszystkich (...). Jeśli zwyciężymy Rosję, wolność Europejczyków zostanie zachowana na całe lata -powiedział Zełenski.

GLOBSEC odbywa się w Bratysławie po raz siedemnasty. W tym roku w wydarzeniu uczestniczy ponad 100 mówców. Jak piszą organizatorzy, tegoroczna konferencja, która trwa od 2 do 4 czerwca, skupia się na odpowiedzi na pytanie, jak współczesne demokracje mogą uodpornić się na zagrożenia ze strony reżimów totalitarnych. Jednym z głównych tematów jest organizacja wsparcia dla Ukrainy i zapewnienie bezpieczeństwa dla sąsiedztwa europejskiego.