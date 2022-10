Premier Turyngii Bodo Ramelow z niepokojem patrzy na protesty przeciwko polityce energetycznej rządu federalnego, zwłaszcza we wschodnich Niemczech. Jego zdaniem działania grup takich jak Freie Sachsen i Freie Thueringer we współpracy z AfD "prowadzą do powstania nowego, publicznie widocznego ruchu faszystowskiego".

"Powstaje nowa Pegida (powstałe w 2014 roku w Dreźnie stowarzyszenie Patriotische Europaeer gegen die Islamisierung des Abendlandes - Patriotyczni Europejczycy przeciw Islamizacji Zachodu, które organizowało cotygodniowe protesty w niemieckich miastach - PAP)" - napisał Ramelow na łamach tygodnika "Die Zeit".

Jego zdaniem sytuacja jest bardzo niebezpieczna, a lęki ludzi są instrumentalizowane.

W protestach od tygodni biorą udział tysiące osób - zwraca uwagę Ramelow. Na przykład w Dniu Jedności Niemiec w Turyngii na ulice wyszło około 36 tys. osób, w samej Gerze demonstrowało około 10 tys.

"Zgromadziło się tam wszystko, co w jakiś sposób należy do prawicowego spektrum, sięgając do najgłębszych środowisk prawicowych ekstremistów" - stwierdził Ramelow. W demonstracji w Gerze wziął udział także lider grupy parlamentarnej AfD w Turyngii Bjoern Hoecke.