Uważam, że jest to dość ważny nowy etap w tej wojnie, ponieważ agresywne działania Rosji, jej wojna przeciwko Ukrainie, doprowadziły już do tego, że rakiety lecą na terytorium NATO i giną ludzie mieszkający w państwach NATO - powiedział Nauseda w Wilnie po spotkaniu władz dotyczącym sytuacji bezpieczeństwa w regionie. To nowy etap eskalacji konfliktu, na który NATO jako całość musi odpowiednio zareagować - dodał.

Deklaracja prezydenta Litwy

NATO powinno również szybko rozmieścić więcej systemów obrony powietrznej na granicy polsko-ukraińskiej i na pozostałej części wschodniej flanki Sojuszu - zaznaczył prezydent.

Litwa będzie aktywnie wspierać rozmieszczenie obrony powietrznej (NATO) wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej - powiedział Nauseda dziennikarzom, dodając, że dotyczy to także reszty wschodniej flanki.

Z Wilna Aleksandra Akińczo