Ćwiczenia obejmą loty dalekiego zasięgu imitujące te, które izraelscy piloci musieliby przeprowadzić, aby dotrzeć do Iranu. To największe od lat tego typu manewry. Ćwiczebne loty od wtorku do czwartku przeprowadzone zostaną nad wodami Morza Śródziemnego i nad Izraelem. Wezmą w nich udział myśliwce oraz samoloty-cysterny.

Umowa Izraela i USA

Jerusalem Post przypomniał, że USA i Izrael podpisały umowę, na mocy której Waszyngton udzieli Izraelowi pomocy w razie wojny. Elementem tej umowy są też wspólne ćwiczenia obrony powietrznej.

Relacje Izraela z Iranem

Napięcie między Izraelem a Iranem pozostaje wysokie - przypomina portal i dodaje, że Iran, który posiada ponad 1000 rakiet balistycznych krótkiego i średniego zasięgu, nadal sprzedaje broń niektórym państwom i podmiotom na przykład Hezbollahowi. Izrael i Iran wciąż przerzucają się pogróżkami, a wysocy rangą oficerowie ich wojsk twierdzą, że ich siły zbrojne są zdolne do uderzenia na przeciwnika. Izrael znacznie zwiększył w ostatnim roku swój poziom gotowości do podjęcia operacji wojskowej przeciwko irańskim obiektom nuklearnym - zaznaczył Jerusalem Post.