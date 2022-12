Robi się to m.in. po to, żeby ustalić, gdzie zostały zestrzelone Shahedy (irańskie drony Shahed-136-PAP), gdzie działa ukraińska obrona powietrzna. Dlatego że w nocy (a wtedy przeprowadzono atak dronami) przede wszystkim wykorzystywane są przeciwlotnicze systemy rakietowe. Oni oznaczają miejsce ich lokalizacji i potem korygują plany swoich ataków już przy użyciu rakiet – powiedział Ihnat na antenie ukraińskiej telewizji. Cytuje go agencja Ukrinform.

Zmasowany atak rakietowy

Komentując piątkowy atak rakietowy, Ihnat powiedział, że Rosjanie wykorzystali "wszystkie dostępne rodzaje broni z wyjątkiem Shahedów". Były to rakiety wystrzeliwane z ziemi, powietrza oraz z okrętów. Ogółem Rosjanie wystrzelili w czasie zmasowanego ostrzału ponad 70 rakiet, atakując obiekty infrastruktury krytycznej, przede wszystkim energetycznej.

W piątek Ihnat powiadamiał, że "z samolotów Tu-95 odpalono rakiety Ch-535 oraz Ch-101, wypuszczono także Kalibry z Morza Czarnego; były odpalenia rakiet S-300. Ponadto działały bombowce Tu-22M3, które odpalają rakiety Ch-59". Ukraińskie służby odnotowały także ruch rosyjskich samolotów MiG-31K, które mają na uzbrojeniu pociski Kindżał, oraz myśliwców Su-35 z rakietami Ch-59.

W czwartek nad ranem Rosjanie zaatakowali dronami Shahed-136. Ich celem był m.in. Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił potem, że zestrzelono wszystkie z 13 dronów kamikadze.