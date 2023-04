Urzędnik, cytowany przez agencję Ukrinform powiedział, że na terenie lokomotywowni doszło do sześciu wybuchów. W miejscu tym wróg rozmieścił warsztaty naprawy sprzętu wojskowego, a także magazyn paliwa i amunicji - wyjaśnił mer. To druga seria eksplozji na tym terenie, do pierwszej doszło na początku tygodnia - dodał Fedorow. Zastrzegł, że czeka na informacje na temat skutków niedzielnych wybuchów.

Melitopol zajęto na początku inwazji

Południowa część obwodu zaporoskiego - w tym m.in. Melitopol i Berdiańsk - została zajęta w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji. Ukraińskie władze nie mają dostępu do okupowanych terenów. Według ekspertów to właśnie w tym regionie może w przyszłości dojść do ukraińskiej kontrofensywy.