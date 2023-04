Wyrzeźbiona przez chłopca "Miska dla Ukrainy", czyli naczynie w kolorach ukraińskiej flagi, została w ubiegłym roku sprzedana za ponad 250 tys. funtów, czyli ponad 1,3 mln zł. Pieniądze trafiły do uczniów z Ukrainy uczęszczających do jednej ze szkół w Polsce. Dzięki środkom finansowym zgromadzonym przez Gabriela 450 dzieci w wieku od 6 do 17 lat może realizować program zajęć w języku ukraińskim, a także uczyć się języka polskiego - czytamy na portalu Sky News.

"Miska nadziei"

Jak powiadomiono, najnowsza inicjatywa 13-latka, promowana pod hasłem "Miska Nadziei", dotyczy wsparcia dzieci m.in. z krajów wschodniej Afryki. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży kolejnego naczynia, wykonanego z trzech rodzajów drewna, zostaną przekazane organizacji pozarządowej Save the Children. Dotychczas Gabriel zebrał na ten cel 6 tys. funtów, czyli około 32 tys. zł.

Mam wrażenie, że dzieci mogą być czasami niedoceniane i potrzebują naszego wsparcia. One nie są w stanie pracować, aby zarobić pieniądze i same sobie w ten sposób pomóc. Na świecie jest wiele problemów, dlatego jeśli mogę jakoś przyczynić się do rozwiązania (części) z nich, to chcę spróbować - przyznał Gabriel w rozmowie z brytyjską stacją.