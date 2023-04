Jakiś idiota Mateusz Morawiecki powiedział, że Ukraina ma prawo uderzenia na Rosję i nie martwi się o wojnę pomiędzy Rosją a NATO, ponieważ Rosja szybko tę wojnę przegra. Nie wiem, kto wygra lub przegra taką wojnę, ale biorąc pod uwagę rolę Polski jako placówki NATO w Europie, kraj ten na pewno zniknie wraz ze swoim niedorozwiniętym premierem - napisał na Twitterze Miedwiediew.

To już nie pierwszy raz, kiedy ten rosyjski polityk plecie w sieciach społecznościowych co mu ślina na język przyniesie. Wygląda na to, że polski premier trafił w czuły punt. Reakcję internautów można skwitować wpisem jednego z nich: