Andżelika Jacenko, ukraiińska psycholog, zdradza, jak pisze "Daily Mail", co Rosjanie robią ukraińskim jeńcom wojennym. Opowiedziała bowiem historię dwóch mężczyzn, którzy wrócili z niewoli i trafili do niej na terapię. Przyznaje, że kiedy usłyszała szczegóły potworności, załamała się.

Kastracja jeńców

Rosjanie, jak mówili jej pacjenci, mieli bowiem najpierw pobić ukraińskich jeńców, a potem kastrowali ich scyzorykami mówiąc, że to po to, by nie mogli mieć dzieci. Zdaniem Jacenko, to była próba ludobójstwa na narodzie ukraińskim.