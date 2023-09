Według oficjalnej koreańskiej Centralnej Agencji Informacyjnej (KCNA), łódź podwodna nr 841, nazwana Bohaterem Kim Kun Ok na cześć "bohaterskiego oficera dowodzącego z pierwszego pokolenia sił morskich republiki”, została zwodowana pod osobistym nadzorem Kima. Jak podaje dalej agencja, okręt podwodny został zaprojektowany do wystrzeliwania taktycznej broni nuklearnej z wody. "Zapowiadała to początek nowego rozdziału dla marynarki wojennej Korei Północnej" – czytamy w depeszy. Nie określono, ile rakiet może przewieść i wystrzelić statek, ale po analizie zdjęć w mediach państwowych niektórzy eksperci zasugerowali, że będzie on w stanie przenosić 10 północnokoreańskich broni Pukgoksong-3 i strzelać z nich spod wody.

Analitycy twierdzą, że wiele kwestii pozostaje niejasnych. - To całkiem nowa sytuacja. Podstawową kwestią jest układ napędowy; im głośniejszy, tym łatwiej go znaleźć. Nie jest do końca jasne, czy rakiety dalekiego zasięgu Korei Północnej mają na tyle dobre naprowadzanie, aby uderzyć w konkretny cel – powiedział Robert Kelly, profesor stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Pusan w Korei Południowej.

Oficjalne zdjęcia sugerują, że pokaz nowego okrętu podwodnego była, teren został przyozdobiony kolorowymi balonami i konfetti. Pokazano, jak Kim witany jest przez setki ludzi zgromadzonych na nabrzeżu z kobietami ubranymi w tradycyjne koreańskie hanboki i machającymi kwiatami i flagami. Marynarze klaskali zgodnie, gdy przechodził obok po czerwonym dywanie, a za nim szli starsi oficerowie.

Bohater Kim Kun Ok, który według państwowych mediów zostanie rozmieszczony na wodach pomiędzy Półwyspem Koreańskim a Japonią, wykona swoją misję bojową jako „jeden z podstawowych podwodnych środków ofensywnych sił morskich” Korei Północnej - powiedział Kim Dzong Un. Kraj planuje przekształcić swoje istniejące okręty podwodne w jednostki o napędzie nuklearnym i przyspieszyć prace nad budową kolejnych takich okrętów. - Osiągnięcie szybkiego rozwoju naszych sił morskich to priorytet, którego nie można opóźniać, biorąc pod uwagę ostatnie agresywne posunięcia i działania militarne wrogów – powiedział północnokoreański przywódca w przemówieniu, odnosząc się do Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej.

Niektórzy analitycy byli sceptyczni wobec prezentacji okrętu i stwierdzili, że pokazuje to jak mieszkańcy Korei Północnej w dalszym ciągu cierpią z powodu wojskowych ambicji Kima. Szef ONZ ds. praw człowieka Volker Turk powiedział Radzie Bezpieczeństwa w zeszłym miesiącu, że Pjongjang pozwala swoim obywatelom głodować, przeznaczając więcej zasobów na modernizację swoich sił zbrojnych. Leif-Eric Easley, profesor na Uniwersytecie Ewha w Seulu, powiedział w rozmowie z telewizją Al-Jazeera, że gdyby na Półwyspie Koreańskim wybuchł konflikt, los załogi Kim Kun Oka byłby nie do pozazdroszczenia. - Nawet jeśli jego zdolność do ataku nuklearnego jest w dużej mierze blefem, ta głośna, łódź może zostać zatopiona zaraz po opuszczeniu portu. To kolejny przykład błędnej alokacji zasobów Korei Północnej wbrew dobru jej obywateli. Kim chce zwiększyć siłę militarną, ale kiedy Pjongjang stwarza większe zagrożenie, jest w rzeczywistości mniej bezpieczny – ocenił ekspert.

Korea Północna przeprowadziła w ostatnich latach szereg testów broni, w tym „nowego typu” rakiet balistycznych wystrzeliwanych z łodzi podwodnych (SLBM), w związku z modernizacją armii. Analitycy po raz pierwszy zauważyli sygnały budowy co najmniej jednego nowego okrętu podwodnego w 2016 r., a w 2019 r. media państwowe pokazały Kima podczas inspekcji niezgłoszonego wcześniej statku, który został zbudowany pod „jego specjalnym nadzorem” i który miał zostać rozmieszczony na wodach u swojego wschodniego wybrzeża.

Stany Zjednoczone poinformowały, że Kim uda się również w tym miesiącu do Moskwy, prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu, aby spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem. Jak wynika z raportów wywiadu USA, obaj dyktatorzy omówią dostawy północnokoreańskiej broni do Rosji, przy czym Korea Północna będzie szukać nie tylko pomocy żywnościowej i energetycznej, ale prawdopodobnie bardziej zaawansowanych technologii zbrojeniowych, w tym okrętów podwodnych o napędzie atomowym.