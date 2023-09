Generał Milley, który jest przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA, powiedział, że niedawne spotkanie dyktatorów Korei Płn. i Rosji Kim Dzong Una i Władimira Putina prawdopodobnie skłoni Pjongjang do dostarczenia Moskwie pocisków artyleryjskich kaliber 152 mm. Dodał jednak, że nie jest jeszcze jasne, ile i jak szybko.

Czy byłaby to ogromna różnica? Jestem co do tego sceptyczny - powiedział Milley reporterom, którzy z nim podróżowali do Norwegii. Dodał, że chociaż nie chce zbytnio umniejszać północnokoreańskiej pomocy w zakresie uzbrojenia, to wątpi, czy będzie ona decydująca.

Nowy pakiet dostaw?

Milley i inni wysocy rangą wojskowi z krajów NATO spotykają się w ośrodku narciarskim Holmenkollen na obrzeżach Oslo, aby omówić wsparcie dla Ukrainy i inne regionalne kwestie związane z obronnością.

We wtorek Milley weźmie udział w spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. Grupa ta, na czele której stoi minister obrony USA Lloyd Austin, stanowi główne międzynarodowe forum pozyskiwania wsparcia wojskowego dla Ukrainy odpierającej rosyjską inwazję.

Spotkania NATO mają miejsce w czasie, gdy siły ukraińskie czynią powolne postępy w kontrofensywie, która nie przebiega tak szybko i tak dobrze, jak początkowo oczekiwano. Przywódcy ukraińscy lobbują za nowym pakietem dostaw zaawansowanej broni, w tym rakiet dalekiego zasięgu - pisze agencja AP.

"Każdego dnia naprzód"

Admirał Rob Bauer z Holandii, przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, powiedział w sobotę, że "Ukraina zmieniła współczesne metody walki i każdego dnia postępuje naprzód. Każdy sukces to krok bliżej zwycięstwa". Dodał, że siły rosyjskie "tracą coraz więcej terenu, a cała Rosja cierpi z powodu sankcji gospodarczych i izolacji dyplomatycznej".

Generał Milley stwierdził, że na Ukrainie w dalszym ciągu istnieje zapotrzebowanie na broń i sprzęt wojskowy i sojusznicy oraz partnerzy będą dyskutować, jak rozwiązać ten problem. Stwierdził, że jego zdaniem we władzach i społeczeństwie USA nadal istnieje szerokie poparcie dla tej pomocy.

Kwestia ta będzie głównym tematem rozmów w Waszyngtonie w nadchodzącym tygodniu, kiedy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedzi Biały Dom i Kapitol. Ukraiński przywódca weźmie też udział w debacie wysokiego szczebla na 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jak powiedział Milley, w niedzielę w Norwegii grupa najwyższych rangą wojskowych państw NATO i krajów partnerskich Sojuszu skupi się na wnioskach z wojny Rosji przeciwko Ukrainie oraz na tym, jak można je wykorzystać w regionie Pacyfiku.