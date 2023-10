Ta inwestycja ma charakter historyczny - oświadczył Macron na terenie koszar żandarmerii w Tonneins na południowym zachodzie Francji. Dodał, że utworzenie nowych oddziałów żandarmerii ma wypełnić lukę po zlikwidowanych w latach 2007-2016 ponad 500 brygadach.

Ludzie potrzebują waszej obecności, bo to uspokaja, odstrasza i wspiera - mówił francuski prezydent, który utworzenie 200 nowych brygad żandarmerii obiecał już podczas swojej kampanii prezydenckiej.

145 brygad mobilnych

Z 238 brygad, które zostaną utworzone od listopada tego roku do 2027 roku, 93 będą miały charakter stacjonarny, a 145 będzie mobilnych. Zostaną one rozmieszczone we wszystkich departamentach, z wyjątkiem Paryża, a także na terytoriach zamorskich Francji.

Brygady mobilne, składające się z ok. sześciu żandarmów, mają być dużą nowością operacyjną, bowiem wyposażone będą w ciężarówki, przystosowane do przemieszczania się w terenie na obszarach wiejskich lub podmiejskich.