W sobotę w mieście Gaza i jego okolicach doszło do intensywnych starć między żołnierzami Sił Obronnych Izraela (Cahal), a uzbrojonymi bojownikami Hamasu- informuje portal Times of Israel. Siły wojskowe zbliżyły się do szpitala al-Shifa, w którym według Izraela znajduje się kwatera główna Hamasu w Gazie.