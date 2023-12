Prokuratura zamierza wszcząć śledztwo przeciwko wielu członkom rządzącej w Japonii Liberalno-Demokratycznej Partii (LDP), w tym obecnym ministrom. Śledztwo dotyczy zarzutów o niezgłoszenie wpływów z funduszy zbiórkowych w oficjalnych dokumentach - informuje agencja Reutera.

Reklama

"Fundusz łapówkowy"

Niezadeklarowane wpływy mogły zostać przekazane niektórym członkom partii jako łapówki - podaje Reuters.

LDP jest podejrzana o utworzenie "funduszu łapówkowego" o wartości około 2,7 miliona zł. w ciągu - informuje agencja Kyodo.

Reklama

Problemy Kishidy

Zgodnie z najnowszymi badaniami, poparcie dla rządu Kishidy spadło poniżej 30 proc. Przyczyną tego jest niepokój wyborców związany z rosnącymi kosztami życia i planowanymi podwyżkami podatków. Mimo że podzielona opozycja nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla jego partii, niektórzy eksperci uważają, że Kishida może mieć problemy z utrzymaniem swojej pozycji - podaje agencja Reuters.

Nie sądzę, by był w stanie utrzymać się przy władzy tak długo... i to po części dlatego, że ten skandal jest duży i nie widzieliśmy jeszcze jego końca - powiedział Koichi Nakano, profesor specjalizujący się w japońskiej polityce na tokijskim Uniwersytecie Sophia.

Reklama

Kishida o swojej rezygnacji

Zarzuty, które są obecnie badane przez specjalny zespół śledczy prokuratury okręgowej w Tokio, "zachwiały zaufaniem publicznym do polityki" - stwierdził Kishida. Premier ogłosił swoją rezygnację z funkcji przewodniczącego czwartej co do wielkości frakcji LDP.

Przyjmę na siebie odpowiedzialność polityczną partii i podjęcie działań na rzecz przywrócenia zaufania publicznego - zapowiedział Kishida.

Skandal finansowy wstrząsnął japońską sceną polityczną. Rezygnacja Kishidy jest znaczącym ciosem dla LDP.