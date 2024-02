Matka Aleksieja Nawalnego wezwała prezydenta Rosji Władimira Putina do natychmiastowego wydania ciała jej syna, aby mogła go pochować. "Apeluję do ciebie, Władimirze Putinie, decyzja zależy tylko od ciebie. Pozwól mi w końcu zobaczyć mojego syna" - powiedziała Ludmiła Nawalna w filmie sprzed arktycznego więzienia, w którym zmarł jej syn.