Dziś wszyscy mamy jedno życzenie i jeden cel: zwycięstwo nad wrogiem. Jesteśmy świadomi tego, że zwycięstwo nie będzie ostateczne bez zwycięstwa sprawiedliwości - powiedział Kostin na nagraniu opublikowanym w serwisie X.

By przywrócić sprawiedliwość, potrzebna jest nam wasza pomoc - zwrócił się do Ukraińców, którzy w związku z rosyjską agresją opuścili swój kraj i przebywają w Polsce.

Jeśli przeżyliście zbrodnie wojenne Rosji albo byliście ich świadkami, udajcie się na najbliższy komisariat policji w miejscu waszego pobytu - zaapelował. Zaznaczył, że dla śledczych istotne są wszelkie dane: zeznania, zdjęcia czy nagrania.

Reklama

"Jak najwięcej materiałów, jak najwięcej dowodów"

Również minister sprawiedliwości i prokurator generalny RP Adam Bodnar zaapelował do Ukraińców, którzy byli świadkami takich zdarzeń, do zgłaszania się na najbliższy komisariat policji, do prokuratury, i do opowiedzenia swojej historii.

Dzięki dokumentowaniu zbrodni wojennych, dzięki współpracy polskiej prokuratury z prokuraturą ukraińską możemy zdobyć jak najwięcej materiałów, jak najwięcej dowodów, świadczących o rosyjskiej agresji, o rosyjskich zbrodniach popełnionych w Ukrainie, a polscy prokuratorzy są od tego, aby także te zbrodnie dokumentować - oświadczył Bodnar.

Minister zwrócił uwagę na duże zaangażowanie Polski w wyjaśnianie zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie. Poinformował, że "Polska uczestniczy w różnych zespołach śledczych, stara się pomagać ukraińskim władzom w doprowadzeniu do odpowiedzialności winnych za zbrodnie wojenne".