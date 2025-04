Senat podjął ważną decyzję, która wpłynie na pracę każdego lekarza weterynarii w Polsce. Bez żadnych poprawek, senatorowie zatwierdzili nowelizację ustawy o zawodzie lekarza weterynarii. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim, ma to usprawnić działanie samorządu lekarzy weterynarii, czyli organizacji, która dba o interesy i standardy tej grupy zawodowej.

Zmiany w zawodzie weterynarza

Ustawa, która dotychczas regulowała pracę weterynarzy, pochodziła jeszcze z 1990 roku i od tamtej pory nie była aktualizowana. Wiele się zmieniło, a przepisy przestały odpowiadać na współczesne wyzwania. Jak podkreślała posłanka Dorota Niedziela, lekarz weterynarii to zawód zaufania publicznego. To oznacza, że musimy mieć pewność, że osoby zajmujące się zdrowiem naszych zwierząt, są odpowiednio przygotowane i działają zgodnie z najwyższymi standardami.

Co konkretnie się zmieni?

Nowe przepisy wprowadzają szereg ułatwień i usprawnień, które mają na celu przede wszystkim:

Uproszczenie procedur : Skreślenie lekarza z rejestru członków izby weterynaryjnej będzie prostsze, ale tylko w ściśle określonych przypadkach. Decyzje będą mogły być podejmowane szybciej, dzięki możliwościom działania online.

: Skreślenie lekarza z rejestru członków izby weterynaryjnej będzie prostsze, ale tylko w ściśle określonych przypadkach. Decyzje będą mogły być podejmowane szybciej, dzięki możliwościom działania online. Lepsza organizacja wyborów : Zmienią się zasady ustalania rejonów wyborczych. Nie będzie już konieczne, aby w zebraniu wyborczym brała udział połowa lekarzy z danego rejonu.

: Zmienią się zasady ustalania rejonów wyborczych. Nie będzie już konieczne, aby w zebraniu wyborczym brała udział połowa lekarzy z danego rejonu. Podniesienie standardów kształcenia: Więcej lekarzy weterynarii będzie zasiadać w komisji ds. specjalizacji, co ma wpłynąć na lepsze szkolenie specjalistów. Będzie można określać minimalne standardy usług weterynaryjnych, co przełoży się na ich jakość.

Co to oznacza dla właścicieli zwierząt?

Dzięki tym zmianom, możemy spodziewać się, że opieka weterynaryjna w Polsce będzie na lepszym poziomie. Lekarze weterynarii będą mogli sprawniej działać, a standardy ich pracy będą wyższe. To z kolei przełoży się na lepsze zdrowie i dobrostan naszych czworonożnych przyjaciół.

Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta, który zdecyduje o jej podpisaniu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.