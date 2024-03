Plan Trumpa. Jak zakończyć wojnę w Ukrainie

Jak informuje "Daily Mail", węgierski premier Viktor Orban ujawnił szczegóły dotyczące swojej kontrowersyjnej wizyty w Mar-a-Lago, w posiadłości byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Gazeta nie omieszkała przypomnieć, że Orban to "wieloletni sojusznik" prezydenta Rosji Władimira Putina i "autokrata".

Zdaniem Orbana, Trump ma konkretny plan zakończenia rozlewu krwi w Ukrainie, "który obejmuje zaprzestanie wszelkiego finansowania ukraińskiej wojny przez USA".

"Donald Trump ma bardzo jasną wizję, z którą trudno się nie zgodzić. Mówi on, co następuje: Po pierwsze, nie da ani grosza na wojnę rosyjsko-ukraińską" - powiedział Orban. "Dlatego wojna się skończy. Jeśli Amerykanie nie dadzą pieniędzy i broni wraz z Europejczykami, wojna się skończy. A jeśli Amerykanie nie dadzą pieniędzy, to Europejczycy nie będą w stanie sami sfinansować tej wojny" - przekazał cytowany przez DM węgierski przywódca.

Europejczycy boją się Rosjan

Zdaniem Viktora Orbana amerykańska Partia Republikańska powstrzymuje Demokratów przed wydawaniem pieniędzy na wojnę w Ukrainie.

Trump miał twierdzić, że "nie chce finansować bezpieczeństwa Europy zamiast Europejczyków. A Europejczycy boją się Rosjan" - pisze Daily Mail, cytując węgierskiego premiera.