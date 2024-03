Zgodnie z doniesieniami medialnymi, Jewgienij Putin, kuzyn Władimira Putina, zmarł. Miał 90 lat. Okoliczności jego śmierci nie są znane. Wiadomo, że pogrzeb odbył się 10 marca. Szczegółowe informacje na temat miejsca pochówku oraz przyczyny śmierci nie zostały podane.

Wpływowa rodzina

Rodzina Jewgienija Putina zamieszkiwała w Iwanowie aż do 2002 roku, ale po tym jak prezydent Putin objął władzę, przenieśli się do Moskwy - informuje Projekt. Syn Michaił Putin jest wiceprezesem zarządu Gazpromu i członkiem zarządu firmy. Pieskow określił go jako "odległego krewnego" Putina, z którym rzekomo nie utrzymuje kontaktów - informuje Belsat.

Anna, córka Jewgienija Putina, obecnie nosi nazwisko Cywilowa i jest małżonką gubernatora obwodu kemerowskiego, Siergieja Cywilowa. W 2018 roku, kiedy jej mąż został szefem regionu, otrzymała od niego 70 proc. udziałów w Kalmarze, jednym z największych rosyjskich przedsiębiorstw górniczych.