W czwartek rozpoczęła się procedura wyłaniania nowego lidera współrządzącej w Irlandii partii Fine Gael, co jest efektem niespodziewanej rezygnacji Varadkara dzień wcześniej. Nowy lider automatycznie zastąpi go również w roli premiera.

Termin zgłaszania kandydatur na nowego przywódcę partii upływa w poniedziałek wczesnym popołudniem, ale czworo głównych potencjalnych rywali Harrisa - minister ds. wydatków publicznych Paschal Donohoe, minister przedsiębiorczości i handlu Simon Coveney, minister spraw wiejskich oraz opieki socjalnej Heather Humphreys i minister sprawiedliwości Helen McEntee - już zadeklarowało, że nie będzie się ubiegać o przywództwo w partii. Dwie ostatnie ogłosiły, że popierają Harrisa.

Najmłodszy następca dotąd najmłodszego premiera?

Jeśli 37-letni Harris faktycznie zostanie premierem, będzie najmłodszym szefem rządu w historii Irlandii, odbierając to miano Varadkarowi, który obejmując w 2017 roku urząd po raz pierwszy, miał 38 lat. Harris został posłem mając 24 lata, a w 2016 roku, w wieku niespełna 30 lat - ministrem zdrowia. Pełnił to stanowisko w początkowej fazie pandemii Covid-19, co przyczyniło się do jego publicznej rozpoznawalności.

Varadkar, oprócz tego, że na razie pozostaje najmłodszym premierem, jest także pierwszą osobą o orientacji homoseksualnej i pierwszą o imigranckich korzeniach, która stoi na czele rządu Irlandii. Wyjaśnił w środę, że rezygnuje z powodów "zarówno osobistych, jak i politycznych" i dodał, że "po siedmiu latach sprawowania urzędu nie czuje już, by był najlepszą osobą do pełnienia tego stanowiska".

Fine Gael tworzy trójpartyjną koalicję z Fianna Fail i Partią Zielonych, jednak w sondażach poparcia wyraźnie prowadzi opozycyjna partia Sinn Fein. Następne wybory do irlandzkiego parlamentu muszą się odbyć najpóźniej w marcu przyszłego roku.