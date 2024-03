Strzelanina w sali koncertowej pod Moskwą

Według informacji RIA Novosti, do budynku sali koncertowej wkroczyło trzech zamaskowanych sprawców, którzy otworzyli ogień do tłumu. Kilka minut później nad budynkiem pojawiły się kłęby czarnego dymu.

"Na pewno są ranni" - relacjonował korespondent RIA Novosti.

Strzelanina w sali koncertowej. Tłumy na koncercie

Do strzelaniny doszło tuż przed koncertem grupy Picnic.

"W momencie ataku w budynku mogło być ok. 100 osób" - podaje Baza. W komunikacie czytamy, że na miejscu są strażacy, ale nie przystąpili do akcji gaśniczej, ponieważ do budynku najpierw mają wkroczyć służby specjalne.

Na nagraniu opublikowanym przez NEXTĘ, widać pierwsze sekundy po ataku. Słychać krzyki, ludzie wybiegają z na wpół wypełnionej sali.

Na miejscu są karetki pogotowia i policja.

Kanał NEXTA informuje, że łączność komórkowa w Moskwie nie działa dobrze. Zgłoszono także poważną awarię Telegramu.

Materiał aktualizowany