Dzień Marynarki Wojennej to cykliczne święto rosyjskiej floty, szczególnie popularne w czasach sowieckich, w latach 70. XX wieku. W 2017 roku Władimir Putin ponownie nadał temu świętu charakter państwowy. Jest ono obchodzone w całej Rosji, lecz najważniejsza część uroczystości odbywa się w Petersburgu, gdzie okręty wojenne przepływają rzeką Newą do bazy sił morskich w mieście Kronsztad, położonym na wyspie Kotlin w Zatoce Fińskiej - przypomniało ministerstwo w najnowszej aktualizacji wywiadowczej.

"Najbardziej doniosłe wydarzenie"

Jak podkreślono, odwołanie w tym roku części obchodów planowanych w Kronsztadzie to sytuacja bez precedensu. "To już nie pierwszy raz od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę (w 2022 roku), gdy (różne) wydarzenia w Rosji są odwoływane (ze względów bezpieczeństwa). Niemniej, to wydarzenie jest najbardziej doniosłe spośród nich, co wskazuje na coraz większe trudności (Kremla) z zagwarantowaniem bezpieczeństwa swoim siłom zbrojnym" - zauważył resort w Londynie. (