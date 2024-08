Dowódca dodał, że Ukraina wciąż "prowadzi operację ofensywną w obwodzie kurskim" siedem dni po jej rozpoczęciu.

Ofensywa w obwodzie kurskim

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Rosja przyniosła wojnę innym, a teraz wraca do Rosji.

Jak podaje BBC, coraz więcej osób zostało ewakuowanych z zachodniego regionu Rosji. Dodatkowo 59 000 osób otrzymało polecenie opuszczenia swoich domów.

Władimir Putin usłyszał bardzo złe wieści

Tymczasowy gubernator obwodu kurskiego, Aleksiej Smirnow, powiedział podczas narady z prezydentem Władimirem Putinem, że 28 wsi w tym rejonie zostało zajętych przez siły ukraińskie. Dodał, że zginęło 12 cywilów, a "sytuacja pozostaje trudna".

Kontrolowany teren Rosji

Ukraińskie oddziały rozpoczęły swoją ofensywę w ubiegły wtorek, twierdząc, że teraz kontrolują aż 1000 km² rosyjskiego terytorium. Amerykański think tank Institute for the Study of War nie uwierzył, że cały ten obszar znajduje się pod kontrolą Ukrainy. Analitycy ostrzegają, że strategia ofensywy wiąże się z nowymi zagrożeniami dla Ukrainy.

Wysoki przedstawiciel brytyjskich sił zbrojnych, powiedział w rozmowie z BBC, że istnieje ryzyko, że Moskwa będzie tak zdenerwowana tym ruchem Ukrainy, że może zaostrzyć ataki na ludność cywilną i infrastrukturę Ukrainy.